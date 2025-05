Fifa estipula receita próxima de R$ 12 bilhões com novo Mundial de Clubes

Por sinal, a instituição declarou que metade desta quantia se transformará em premiação aos 32 times participantes do torneio, que terá início em junho, nos Estados Unidos. Inclusive, a expectativa no prognóstico da Fifa é que 75% da arrecadação provenha da comercialização dos direitos de transmissão e marketing. Além disso, a entidade promoveu uma revisão do seu orçamento de quatro anos, entre 2023 e 2026, devido ao novo Mundial de Clubes. Importante destacar que a instituição usa como referência o período entre duas edições de Copa do Mundo para realizar previsões financeiras.

A Fifa estipula que a edição inicial do novo Mundial de Clubes , nos Estados Unidos, lhe concederá uma receita de dois bilhões de dólares (aproximadamente R$ 12 bilhões na cotação atual). A previsão foi divulgada em uma revisão orçamentária que a entidade apresentou. Afinal, houve a necessidade de votação, a propósito com aprovação, em congresso que ocorreu no Paraguai, nesta quinta-feira (15).

Expectativa e planejamento da Fifa com suas previsões de receitas

A esperança é que a Fifa consiga reunir 13 bilhões de dólares no intervalo de quatro anos, com gastos que giram em torno de 12,9 bilhões de dólares (pouco mais de R$ 73,2 bilhões). Especificamente no próximo ano, quando ocorrerá a Copa do Mundo no Canadá, Estados Unidos e México se estipula que a arrecadação seja de 8,9 milhões de dólares (o equivalente a R$ 50,5 milhões). A promessa da entidade máxima é que haja um reinvestimento de parte majoritária desse montante novamente na modalidade esportiva. De acordo com a oferta orçamentária, que recebeu aprovação, haverá um aporte de 11,6 bilhões de dólares (quase R$ 66 bilhões) no decorrer do ciclo.

O Brasil terá quatro representantes nesta edição inicial do novo Mundial de Clubes. No caso, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. A disputa renderá a cada um deles, uma premiação de 15,21 milhões de dólares (quase R$ 86 milhões). A bonificação ao vencedor da competição pode atingir os 125 milhões de dólares (cerca de R$ 713 milhões).

A definição da quantia que cada participante do Mundial de Clubes receberá utilizou os continentes como referência. As equipes europeias vão ganhar entre 12,81 milhões (quase R$ 70 milhões) até 38,19 milhões de dólares (próximo a R$ 217 milhões), segundo um ranking com parâmetros esportivos e comerciais.