Ex-jogador faz ressalva sobre Diniz nos clubes: ‘Torcedor fica feliz quando ele chega e quando sai’

Técnico assumiu o comando do Cruzmaltino pela segunda vez nos últimos anos e estreou com derrota na Sul Americana

“O torcedor do clube que ele trabalha fala que são duas alegrias, né. Quando ele (Diniz) chega e quando ele sai. É o que todo mundo fala”, disse.

O ex-jogador Kleber Gladiador comentou durante o programa “Arena SBT” sobre a contratação do técnico Fernando Diniz no Vasco . Ele ressaltou que os torcedores dos clubes que o treinador comanda, tem duas felicidades durante a passagem dele.

No entanto, Kleber Gladiador elogiou o trabalho do treinador e disse que é um estilo de jogo que ele gosta, mas lembrou que Diniz precisa de qualidade no elenco para conseguir a performance que deseja.

“Eu adoro o Diniz, eu particularmente gosto desse estilo de jogo que ele tenta propor, mas desde que você tenha qualidade para isso”, lembrou.

Diniz no Vasco

Após a demissão de Fábio Carille, o presidente do Vasco tinha como primeira opção a contratação do técnico Fernando Diniz. As negociações, portanto, demoraram cerca de 10 dias até se concretizar.

Dessa forma, o treinador – que foi anunciado nos últimos dias, esteve à frente da equipe na derrota contra o Lanus, por 1 a 0, na Sul-Americana. Vale ressaltar que Diniz teve pouco tempo de trabalho até a estreia.