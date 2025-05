Ednaldo detalha negociação com Ancelotti e diz que técnico quer morar no Brasil

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, detalhou como foi a negociação para acertar com o técnico Carlo Ancelotti, que assumirá a Seleção Brasileira. O mandatário revelou que recebeu o “sim” do treinador há cerca de 20 dias e que teve liberação do Real Madrid para falar com o italiano.

A insistência por Ancelotti

Ancelotti comanda o Real Madrid até a última rodada do Campeonato Espanhol. No dia 26, o treinador começa os trabalhos pela Seleção, que estava sem um treinador desde o dia 28 de março, quando Dorival Júnior foi demitido.

“Não tínhamos certeza de que outros treinadores teriam também a disponibilidade que buscávamos como data máxima, que era 26 de maio. Terminou acontecendo no caso do Jorge Jesus de ele sair antes, mas a previsão dele era ir até o Mundial de Clubes. Se estavam todos dentro dessas diretrizes, eu fiz a opção de manter a linha desde lá atrás por á ter trato das questões de contrato – até porque tinha um contrato. Não teria nada novo (com Ancelotti). Teria de partir do zero (com outros técnicos), falar com o clube, conversar. Foi assim com o próprio Real nessa situação”, afirmou Ednaldo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.