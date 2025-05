Dorival diz que Corinthians foi moroso e pouco inspirado contra o Racing

“Enfrentamos uma equipe que se comportou pela característica da partida, fizeram uma linha com cinco homens, uma linha com quatro, muito difícil de se entrar. Tivemos poucas infiltrações porque os espaços eram mínimos. As trocas de passes eram disputadas, travadas, pouca inspiração. Nós nos doamos na partida, mas percebia-se que precisávamos de um algo a mais para buscar o resultado. A troca de passes aconteceu, em muitos momentos de forma morosa, faltava uma dinâmica maior, mas acho que encontramos isso no segundo tempo. Ainda não é o ideal, mas estamos no processo e procurando melhorar a cada jogo”, comentou Dorival.

Após a vitória do Corinthians sobre o Racing (URU) por 1 a 0 , o técnico Dorival Júnior concedeu a tradicional entrevista coletiva. Inclusive, ele reconheceu que o Timão deixou a desejar no Uruguai, mas pregou que isso faz parte do processo de evolução do time. O comandante, por sinal, afirmou que o Alvinegro foi moroso e que estava sem inspiração.

Dorival Júnior tem cinco jogos no comando do Corinthians, com três vitórias, um empate e uma derrota.

Com o resultado, o time comandado por Dorival Júnior chegou a oito pontos e está em segundo lugar no Grupo C, a três do líder Huracán, que já jogou na rodada. O América de Cali aparece em terceiro, com sete, enquanto o Racing segue em último lugar, com apenas derrotas. Vale lembrar que o primeiro colocado avança direto para as oitavas de final, enquanto o segundo disputará a repescagem.

O Corinthians encerra a fase de grupos da Sul-Americana no próximo dia 27, visitando o próprio Huracán. Assim, o Timão precisa vencer e fazer saldo (está 8 a 1 para o os argentinos) para avançar em primeiro lugar. Até lá, entretanto, a equipe de Dorival Júnior terá compromissos pelas competições domésticas. Dessa forma, Dorival encara o Santos neste domingo (18), às 16h, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Brasileirão.

