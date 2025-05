Dinheiro de intermediação entre Corinthians e VaideBet passou pelo PCC

O caso VaideBet no Corinthians ganhou mais um capítulo nesta quinta-feira (15). A Polícia Civil de São Paulo emitiu um relatório a partir das quebras de sigilo bancário que mostrou o caminho do dinheiro da intermediação entre Timão e a casa de apostas. Mais de R$ 1 milhão parou nas mãos de uma empresa ligada à facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).

O dinheiro está conectado com a UJ Football. Esta, por sua vez, é uma empresa de agência de gestão de carreiras esportivas que embolsou no total R$ 1.074.150,00. A mesma companhia tem ligação com o PCC através de Antônio Vinícius Lopes Grizbach, empresário assassinado em 11 de novembro, no aeroporto de Guarulhos.

Grizbach prestou depoimento em 2024, em acordo com o Ministério Público de São Paulo, para delatar crimes da facção e de policiais. Ele também chegou a pedir proteção, após ser jurado de morte. Através destas declarações, a UJ Football começou a estar sendo investigada como um dos elos do PCC no mundo do futebol.

A intermediação tomou diversos caminhos

O dinheiro da intermediação do negócio fez várias pontes até chegar no destinatário correto. No início, Alex Cassundé, sócio da Rede Social Media Design, empresa colocada no contrato com o Corinthians como a responsável pela intermediação, fez um repasse de R$ 580 mil e R$ 462 mil à Neoway Soluções Integradas.

Contudo, meses depois, a Neoway passou a estar sendo considerada uma laranja. Afinal, a empresa estava registrada no nome de uma moradora da periferia de Peruíbe sem qualquer conhecimento da investigação ou do negócio.