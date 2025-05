Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo em 2025; veja lista

A revista “Forbes” divulgou, nesta quinta-feira (16), sua tradicional lista sobre os atletas mais bem pagos do ano. Assim, Cristiano Ronaldo, que atualmente defende as cores do Al-Nassr, está no topo. O português tem rendimento de 275 milhões de dólares (cerca de R$ 1,5 bilhão), somando salário e patrocínios.

Dessa forma, completam o pódio Stephen Curry, astro da NBA, com 156 milhões de dólares, e o boxeador Tyson Fury, com 146 milhões de dólares.