Corinthians joga mal, mas vence o Racing na Sul-Americana

O Corinthians jogou muito mal, mas venceu o Racing do Uruguai, em Montevidéu, por 1 a 0 nesta quinta-feira (15). O duelo valeu pela quinta e penúltima rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O lateral-esquerdo Matheus Bidu marcou já na reta final da partida.

Com o resultado, o time comandado por Dorival Júnior chegou a 8 pontos e está em segundo lugar no Grupo C, a três do líder Huracán, que já jogou na rodada. O América de Cali aparece em terceiro, com sete, enquanto o Racing segue em último lugar, com apenas derrotas. Vale lembrar que o primeiro colocado avança direto para as oitavas de final, enquanto o segundo disputará a repescagem.