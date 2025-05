Com problemas financeiros, Lyon deve vender jogadores; Botafogo de olho em Almada

Clube de John Textor precisa negociar jogadores para equilibrar as contas e evitar rebaixamento no Campeonato Francês

Empresa que comanda o Lyon e os outros clubes de John Textor, o Eagle Football Group divulgou os resultados financeiros do primeiro semestre da temporada 2024/25. E os números foram assustadores, com prejuízo líquido de 117 milhões de euros (aproximadamente R$ 723 milhões).

Com graves problemas financeiros na França, o Lyon pode ser obrigado a se desfazer de seus principais jogadores ao final da atual temporada. Também dono do Botafogo, John Textor pode ter de abrir mão de nomes como Tagliafico, Cherki, Lacazette e Almada. O argentino já passa a ser cogitado novamente no clube carioca para o Mundial.

Dessa maneira, o Lyon encontra-se em uma situação financeira grave. Afinal, de acordo com o relatório do grupo, o clube francês não conseguiu atingir as metas estabelecidas para a venda de jogadores, além de uma redução de 54,4 milhões de euros nas receitas de “atividades de negociação”.

Por conta disso, a Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) da Liga de Futebol Profissional da França decidiu rebaixar o Lyon ao fim da atual temporada, caso o clube não melhore a sua saúde financeira.

Barca deve passar pelo Lyon em breve

Assim, para equilibrar as finanças, duas negociações devem ser prioridades no Lyon. De acordo com o jornal francês “L’Équipe”, clubes como o PSG e o Liverpool desejam o meia-atacante Cherki, enquanto Almada foi especulado no Atlético de Madrid.

Além da dupla, outros jogadores podem deixar o clube. Lacazette, ídolo do clube e que tem alto salário, tem contrato somente até o fim de junho e não permanecerá. Campeão mundial com a Argentina em 2022, o lateral-esquerdo Tagliafico também pode sair, apesar do desejo de ficar na equipe.