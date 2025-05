Cirurgia de Canobbio será no sábado, porém uruguaio deve voltar antes do Mundial

No momento, não há qualquer previsão de retorno aos gramados. Contudo, a expectativa é de que ele se recupere a tempo de disputar o Mundial de Clubes, a partir do meio de junho.

Após se lesionar em um choque com o goleiro Torgnascioli, do Unión Española, Canobbio, do Fluminense, passará por uma cirurgia no próximo sábado (17). O uruguaio, então, sofreu uma fratura no lado esquerdo da face, especificamente no osso zigomático, e precisará fazer um procedimento bocomaxilofacial. A informação sobre a data é do portal “ge”.

Vale lembrar que Canobbio é o vice-artilheiro do Fluminense na temporada, com seis gols e duas assistências. Ele fica atrás apenas de Germán Cano, que lidera a artilharia da equipe no ano (14 tentos), entretanto se recupera de uma lesão no joelho esquerdo.

Situação do Flu na Sul-Americana

O Tricolor, agora, torce para um tropeço do Once Caldas (COL) diante do GV San José para se manter na posição antes da última rodada. Afinal, no dia 29, novamente no Rio, o time mede forças com o adversário colombiano para assegurar a classificação direta, sem a necessidade de playoffs.

Por outro lado, caso o adversário vença e reassuma a liderança, os comandados do técnico Renato Gaúcho terão a obrigatoriedade de vencer na última rodada. No momento, o Tricolor soma 10 pontos, contra 9 do Once Caldas (COL), 4 do GV San José e apenas 2 do Unión Española.

