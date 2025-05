Chelsea x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragem

O Chelsea recebe o Manchester United nesta sexta-feira (15), às 16h15 (de Brasília), no Stamford Bridge, pela 37ª e penúltima rodada da Premier League . Com situações distintas na tabela, os Blues estão na quinta colocação, com 63 pontos, e querem vencer em casa para permancer no G5 da tabela. Por outro lado, os Red Devils vivem momento delicado e somaram apenas 39 pontos até aqui. Assim, aparecem na 16ª posição do torneio. Confira todas as informações do clássico.

Como chega o Chelsea

Após derrota para o Newcastle na última rodada fora de casa, os Blues querem aproveitar o fator casa para recuperar os pontos perdidos. Afinal, na quinta colocação da tabela, quer garantir a vaga para a próxima edição da Champions League. O bom retrospecto em casa no campeonato, faz com que a equipe ganhe confiança para a partida, principalmente considerando o momento ruim do rival. Porém, também divide a atenção para a final da Conference League.

Para o duelo, o técnico Enzo Maresca não poderá contar com o atacante Nicolas Jackson, que foi expulso na última rodada. O jogador se junta a outros desfalques do time mandante: David Fofana, Anselmino, Wesley Fofana, Kellyman e Nkunku, que seguem no departamento médico.

Como chega o Manchester United

Os Red Devils não vencem há sete jogos no campeonato nacional e, além disso, chegam para o clássico após duas derrotas consecutivas – para o Brentford fora de casa e West Ham no Old Trafford. Apesar da campanha para equecer na Premier League, a equipe está na final da Liga Europa e disputará o título com o Tottenham na próxima quarta-feira (21).

Para o clássico com o Chelsea, o técnico Rúben Amorim tem um grande número de desfalques, todos por lesão. São eles: De Ligt, Dalot, Heaven, Zirkzee, Collyer e Lisandro Martínez. Além disso, o zagueiro Leny Yoro se machucou na última rodada e saiu de campo sentindo dores no pé.