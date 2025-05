Barcelona vence Espanyol com golaço de Yamal e é campeão Espanhol

Vitória fora de casa no clássico da Catalunha confirma 28º título do Barça no Campeonato Espanhol / Crédito: Jogada 10

O Barcelona é o campeão Espanhol na temporada 2024/25. A grande campanha sob o comando do técnico Hansi Flick foi coroada nesta quinta-feira (15), com a vitória por 2 a 0 sobre o Espanyol, no clássico da Catalunha, que confirmou o 28º título de LaLigo Campeonato Espanhol. Lamine Yamal marcou um golaço no RCDE Stadium e deu assistência para o gol de Fermín López, nos acréscimos, para confirmar a vitória do Barça nesta 36ª rodada de LaLiga. LEIA MAIS: Carro atropela torcedores do Espanyol antes de clássico contra o Barcelona