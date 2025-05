Atlético bate o Caracas e se aproxima de classificação na Sul-Americana

O resultado trouxe, momentaneamente, o Galo para a liderança do Grupo H, com oito pontos. Entretanto, fica no aguardo da partida do Cienciano contra Iquique. Porém, independentemente do resultado no Peru, o Atlético precisa apenas da vitória na última rodada para avançar de forma direta para as oitavas de final. O Caracas é o terceiro, com cinco pontos, com poucas chances de classificação.

Agora o foco do Galo é o clássico contra o Cruzeiro, no próximo domingo (18), no Mineirão, pela Sul-Americana. Na última rodada da Sul-Americana, o Galo recebe o Cienciano, na Arena MRV, no dia 27. Na mesma data, o Caracas recebe o Iquique na Venezuela.

Galo cria oportunidades e marca com gol contra

A partida começou com pressão absoluta do Atlético, que criou várias oportunidades. Na primeira, Cuello recebeu na direita e chutou cruzado para fora. Depois, Bernard fez boa jogada e tocou para Saravia, que apareceu na área e mandou por cima. Na principal chance, Hulk cobrou falta no travessão. Logo na sequência, Lyanco ficou com a bola, girou e bateu para defesa de Benitez.

O Caracas tenta aparecer no contra-ataque e, quando encaixou o primeiro, quase abriu o placar. Echenique recebeu pelo meio, arrancou para a área e tocou para defesaça de Everson. No rebote, o venezuelano mandou por cima da meta. Os visitantes estavam em seu melhor momento no jogo, quando Edet resolveu atacar contra o próprio patrimônio. Cuello cruzou na área e o zagueiro se antecipou ao goleiro para, com estilo, cabecear e marcar contra.

Na frente do placar, o Galo seguiu pressionando para ampliar. Cuello tabelou com Júnior Santos e tirou tinta do travessão. Depois, o argentino deu passe para Hulk dentro da área, que parou em defesa de Benitez. Na sequência, o atacante saiu novamente na cara do goleiro, mas chutou em cima do arqueiro. Nos minutos finais, Saravia arriscou uma bomba de fora da área e acertou o travessão.