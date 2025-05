Artur admite que Botafogo ‘sentou’ em vantagem contra o Estudiantes

Botafogo abre 2 a 0, cede empate ao Estudiantes, mas Artur marca golaço no final do jogo e garante vitória por 3 a 2 no Nilton Santos / Crédito: Jogada 10

Craque do Botafogo na vitória por 3 a 2 sobre o Estudiantes (ARG), o atacante Artur reconheceu que o Alvinegro “sentou” na vantagem ao abrir 2 a 0 e ceder o empate. No entanto, o Glorioso conseguiu a vitória na reta final, com o próprio camisa 7. “Estou muito feliz pelo gol, pelo empenho da equipe, que não desistiu em nenhum momento momento. Sofremos ali 2 a 0, achamos que estávamos controlado, mas futebol é isso. Eles empataram, mas uma noite de futebol que vai ficar marcada para toda nossa vida. Aos quarenta ali, quaraquaquá, faço um golaço aqui. Estou muito feliz, parabéns à torcida, foi uma festa maravilhosa, tinha tudo que dar certo hoje (quarta-feira)”, comentou Artur, em entrevista à “Rede Globo”.