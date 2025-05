Arsenal divulga novo uniforme para a temporada 2025/26

O Arsenal divulgou o novo uniforme principal para 2025/26. A camisa traz de volta o visual clássico do clube, com a volta do escudo completo do clube, substituindo o canhão usado na temporada anterior. Além disso, o modelo mantém o tradicional vermelho no corpo e branco nas mangas.

Na parte da frente, um detalhe especial: a letra “A” estampada por toda a peça. Os brasileiros Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli foram alguns dos jogadores que participaram do lançamento da nova camisa dos Gunners.