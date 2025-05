Argentina divulga pré-lista para as Eliminatórias com Messi de volta

Na comparação com os últimos jogos diante de Uruguai e Brasil, em março, o destaque fica para a volta de Lionel Messi. O camisa 10 ficou de fora dos compromissos mais recentes em virtude de uma lesão no músculo adutor da perna esquerda.

Através dos canais oficiais, a Argentina divulgou uma pré-lista de convocados para os dois próximos jogos de Eliminatórias para a Copa do Mundo. A saber, os atuais campeões mundiais jogam contra o Chile, no dia 5 de junho, em Santiago, e diante da Colômbia, cinco dias depois, em Buenos Aires.

Outro elemento que chama a atenção na lista se dá na ausência de nomes que atuem no futebol argentino. Em chamados recentes, figuras que foram campeãs no Mundial do Qatar como Gonzalo Montiel, Marcos Acuña e Germán Pezzella (todos, atualmente, no River Plate) receberam oportunidades. Atualmente, apenas Montiel não poderia ser convocado por conta de contusão no bíceps femoral da perna direita.

A Argentina de Messi e companhia vai disputar as quatro rodadas derradeiras das Eliminatórias apenas para manter o entrosamento da equipe. Isso porque, com 31 pontos ganhos e na liderança da disputa, a seleção está matematicamente classificada para a Copa do Mundo de 2026 que ocorre entre Estados Unidos, Canadá e México. Por conta desse cenário, espera-se que o técnico Lionel Scaloni faça uma série de mudanças entre os compromissos para fazer testes e observar novos jogadores.

Confira a pré-lista da Argentina para os próximos jogos das Eliminatórias

