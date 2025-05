Alisson pede desculpas após expulsão contra o Libertad: ‘Serve de lição’

O volante Alisson utilizou suas redes sociais para pedir desculpas ao torcedor, após ser expulso ainda no primeiro tempo no duelo entre São Paulo e Libertad. As equipes ficaram no empate em 1 a 1, no Morumbis, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogador recebeu o cartão vermelho com apenas 16 minutos de jogo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Alisson, apesar da expulsão, teve seu nome gritado pela torcida enquanto descia para os vestiários. O volante disse que o lance serve como aprendizado.

“Queria agradecer demais por todo carinho que recebi na noite de ontem. Ter meu nome gritado no estádio mesmo depois de um erro que cometi e depois ver meus companheiros lutarem tanto por essa classificação me encheu de orgulho e de alegria. Foi um momento de chateação, mas também de muita satisfação por tudo o que aconteceu”, escreveu Alisson.

“Assim como fiz ali na hora, peço aqui também desculpas. Mas são coisas que acontecem no futebol e, de maneira alguma, tive maldade. Fico feliz por não ter acontecido nada grave com o outro atleta, mas isso tudo serve de lição. E essa é mais uma (de muitas que ainda terei e que já tive) para a vida. Vamos em frente. O primeiro objetivo foi alcançado. Seguiremos em busca de mais”, completou o jogador.

Sem Alisson, São Paulo se classifica na Libertadores

O Tricolor conseguiu garantir uma vaga no mata-mata da Libertadores nesta quarta-feira, ao empatar em 1 a 1 com o Libertad, no Morumbis. A equipe ficou com um a menos ainda no primeiro tempo, depois da expulsão de Alisson, e viu o adversário abrir o placar no final do jogo. Contudo, nos minutos finais, o garoto Lucca fez o gol salvador que colocou o São Paulo nas oitavas.