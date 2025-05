Vitória lança segundo uniforme no dia de seu aniversário de 126 anos

Nova camisa do Rubro-Negro baiano se destaca pelo respeito às tradições do clube por manter a base branca, além de detalhes em preto e vermelho

O Vitória anunciou nesta terça-feira (13), dia que o clube celebra os seus 126 anos, o novo segundo uniforme para a temporada de 2025. A produção em parceria com a Volt, fornecedora de material esportivo, notabiliza-se pelo respeito à tradição do Rubro-Negro baiano. Isso porque a camisa mantém a base branca com detalhes em preto e vermelho, reforçando a identidade histórica do time. Também se destaca pelo design moderno.

Inclusive, o escudo aparece em patch bordado, garantindo um acabamento mais sofisticado. A gola redonda conta com um detalhe nas cores do clube nas costas. O modelo também conta com um recorte lateral em vermelho e preto. Produzido com tecido Jacquard 100% poliéster, o novo modelo oferece leveza, conforto térmico e melhor desempenho para os atletas.