Tottenham confirma baixa importante para a final da Liga Europa

O Tottenham confirmou nesta quarta-feira (14) que Dejan Kulusevski sofreu uma lesão grave no joelho direito e só deve voltar a jogar na próxima temporada. Com isso, o atacante sueco está fora da final da Liga Europa contra o Manchester United, marcada para o dia 21 de maio, em Bilbao, na Espanha. O vencedor da partida garante vaga na próxima edição da Champions.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Kulusevski, de 25 anos, está em sua quarta temporada no Tottenham e já passou por cirurgia no joelho direito para tratar da lesão. Ele se machucou ainda no primeiro tempo da partida contra o Crystal Palace, no último domingo (11), pela Premier League.

Nesta temporada, o jogador disputou 50 jogos pelo Tottenham, com 10 gols e 11 assistências.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.