São Paulo x Flamengo (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

A partida entre São Paulo e Flamengo, pela 10ª rodada do Brasileirão Sub-20, terá transmissão do Sportv.

São Paulo e Flamengo entram em campo, nesta quinta-feira (15), às 18h (de Brasília), em Cotia, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Tricolor ocupa atualmente a 12ª posição, com 12 pontos. A equipe busca se recuperar após uma derrota por 2 a 0 para o Fluminense na rodada anterior. Do outro lado, o Rubro-Negro está na quarta colocação, com 16 pontos. O time, aliás, vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Bahia e busca manter a boa fase na competição.

A situação de São Paulo e Flamengo

A equipe são-paulina é a atual campeã da Copa do Brasil Sub-20 e da Copa São Paulo de Futebol Júnior e está em busca do título inédito do Brasileiro da categoria. Após vencer a Copinha em janeiro, muitos dos destaques do time subiram para o profissional, o que deixa lacunas. Por fim, o técnico Allan Barcellos busca encontrar uma espinha dorsal. O time, aliás, agora busca retornar ao G8 para manter o sonho vivo.

Do outro lado, o Flamengo está em busca do seu terceiro título da competição, já que levantou o troféu em 2019 e 2023. O português Nuno Campo, afinal, está em seu primeiro ano no elenco e busca fazer boas atuações. Se vencer, os Garotos do Ninho se aproximam do líder Palmeiras, que soma 20 pontos até o momento.

SÃO PAULO x FLAMENGO

Campeonato Brasileiro Sub-20 – 10ª rodada

Data-Hora: 15/5/2025 (quinta-feira), às 18h (de Brasília)

Local: Marcelo Portugal, em Cotia (SP)

Onde assistir: Sportv

SÃO PAULO: João Pedro; Maik, Igão, Lucas Loss e Guilherme Reis; Andrade, Guilherme Batista e Pedro Ferreira; Matheus Ferreira, Paulinho e Djhordney. Técnico: Allan Barcellos.

FLAMENGO: Lucas Furtado; Daniel Sales, Iago, Da Mata e Gusttavo Sousa; Rauan Lucas, João Alves e Guilherme; Jorge Mora, Pedro Leão e Shola. Técnico: Nuno Campos.

Árbitro: Rodrigo Fernandes Junior (SP)

Assistentes: Leonardo Augusto Villa (SP) e Henrique Perinelli Oliveira (SP)