Santos contrata corretora e começa busca de investidores para SAF

O Santos iniciou o processo para vender a sua Sociedade Anônima de Futebol (SAF). A diretoria do clube procurou a XP Investimentos para auxiliar na estimativa do valor e procurar atrair investidores para fazer a compra da SAF.

Ainda não se sabe qual o modelo de SAF que o Santos vai escolher. Uma vez que a empresa for constituída, o Peixe pode vender a parte majoritária, a parte minoritária ou todo o capital para o novo dono. O Conselho Deliberativo só concretizará a venda após aprovar, em Assembleia Geral, a mudança do estatuto do clube. A ideia do presidente Marcelo Teixeira é estar com as propostas em mãos antes de buscar a alteração.

Apesar da vinda de Neymar ter despertado rumores sobre uma possível venda da SAF alvinegra, o movimento não tem relação com o craque ou com o grupo de investidores relacionados ao seu pai.

