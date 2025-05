Romário se manifesta sobre a chegada do técnico Ancelotti na Seleção Brasileira

Inclusive, a CBF anunciou a contratação do italiano na última segunda-feira (12). Ele vai deixar o Real Madrid, onde trabalha desde 2021, para assumir o comando da pentacampeã mundial. Assim, o treinador deve começar o seu trabalho com a Canarinho já na próxima Data Fifa.

“Trazer Carlo Ancelotti para comandar o Brasil é mais do que um movimento estratégico. É uma declaração ao mundo de que estamos determinados a recuperar o lugar mais alto do pódio. Ele é o maior técnico da história e, agora, está à frente da maior seleção do planeta. Juntos, escreveremos novos capítulos gloriosos do futebol brasileiro”, disse Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Ancelotti já inicia trabalho na Seleção Brasileira antes de assumir oficialmente

Rodrigo Caetano, coordenador geral das Seleções Masculinas, e Juan, coordenador técnico, irão se reunir com o novo treinador da Seleção Brasileira para definir os convocados para a próxima Data-Fifa, que acontece entre os dias 2 a 10 de junho. Os dois já estão na Europa para definir tal situação.

No dia 5 de junho, o Brasil encara o Equador, fora de casa, pelas Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Já no dia 10 de junho, às 21h45, a Canarinho enfrenta o Paraguai na Neo Química Arena. A Seleção Brasileira está em quarto lugar na tabela de classificação, com 21 pontos. Importante ressaltar que o vínculo de Ancelotti com a CBF vai até o fim do próximo Mundial

