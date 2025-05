Real Madrid vence Mallorca no fim e adia título do Barcelona

Clube merengue garante vitória no último minuto e evita que o rival seja campeão nesta 36ª rodada do Campeonato Espanhol / Crédito: Jogada 10

O Real Madrid foi persistente e buscou a vitória por 2 a 1 sobre o Mallorca, de virada, no último minuto dos acréscimos. Dessa maneira, o clube merengue adiou o título do Barcelona, que seria campeão antecipado do Campeonato Espanhol em caso de empate no Santiago Bernabéu. Valjent abriu o placar no primeiro tempo, enquanto o artilheiro Mbappé deixou tudo igual na segunda etapa. Quando o empate parecia definido, o jovem zagueiro Jacobo Ramón anotou o primeiro gol com a camisa do Real e confirmou a vitória. Os donos da casa criaram inúmeras oportunidades, dominaram o jogo, mas tiveram muita dificuldade para superar a atuação espetacular do goleiro Leo Román. Além disso, o técnico Carlo Ancelotti, em reta final de sua trajetória no Real Madrid, precisou lidar com muitos desfalques nesta quarta-feira e mandou a campo o que tinha de melhor à disposição, com ataque formado por Mbappé e Endrick. Dentre as baixas no time merengue estavam: Lunin, Carvajal, Alaba, Lucas Vázquez, Rudiger, Militão, Mendy, Camavinga, Tchouameni, Vini Jr, Rodrygo e Brahim Díaz.

Com o resultado, o Real Madrid chegou a 78 pontos e adiou a festa do Barcelona, que seria campeão sem mesmo entrar em campo nesta 36ª rodada. O Barça é o líder com 82 pontos e enfrenta o Espanyol nesta quinta-feira (15). Com o gol marcado nesta quarta-feira, Mbappé chegou a 40 com a camisa do Real Madrid na atual temporada e é o artilheiro isolado do Campeonato Espanhol, com 28 gols, três a mais que Robert Lewandowski, do Barcelona. Por outro lado, o Mallorca contou com a grande atuação do goleiro Leo Román, que fez diversas defesas difíceis, mas não conseguiu evitar a derrota para o Real Madrid. Dessa maneira, o time segue com 47 pontos, na 9ª posição, fora do G-8. O Rayo Vallecano, em 8º, tem 47 pontos e ainda vai entrar em campo nesta 36ª rodada. O Mallorca não disputa uma competição europeia há mais de 20 anos e tem como principal objetivo nesta reta final de temporada encerrar no G-8 do Espanhol para voltar ao cenário do futebol europeu.

Real Madrid x Mallorca O Real Madrid dominou o primeiro tempo, com mais posse de bola e uma diferença abissal nas finalizações (13 a 1). No entanto, o Mallorca foi mais efetivo e aproveitou uma falha do sistema defensivo do time merengue para abrir o placar com Vajlent, aos 10 minutos, na única oportunidade dos visitantes na primeira etapa. O resultado foi injusto pela produção das duas equipes. Porém, o Mallorca contou com uma grande atuação do goleiro Leo Román, que fez ao menos quatro defesas difíceis para segurar a vantagem parcial. Na volta do intervalo, o Real Madrid manteve a mesma postura. O time pressionou o Mallorca no campo adversário, criou chances de perigo, e faltou somente caprichar nas finalizações. Até que, aos 22 minutos, Mbappé recebeu passe na entrada da área, driblou os zagueiros e bateu bonito para deixar tudo igual no placar. Pelo lado dos visitantes, o goleiro Leo Román seguiu como destaque da partida, fazendo grandes defesas para evitar a vitória merengue.