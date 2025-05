Real Madrid se movimenta no mercado e acerta com defensor, afirma jornal

Dean Huijsen, do Bournemouth, da Inglaterra, será jogador do time merengue na próxima temporada

O Real Madrid vai reformular seu elenco para a próxima temporada. Segundo informações da imprensa espanhola, o clube já fechou com o primeiro reforço: o talentoso e jovem defensor Dean Huijsen, do Bournemouth, da Inglaterra. Nascido na Holanda, ele escolheu defender a seleção da Espanha no nível profissional.

Ainda conforme a imprensa da Espanha, o Real Madrid pagará cerca de 59 milhões de euros (R$ 372 milhões na conversão atual) pelo zagueiro. O clube espanhol e o Bournemouth já iniciaram a troca de documentos. O Real Madrid pretende contar com Dean para o Mundial de Clubes, que acontecerá nos Estados Unidos, entre junho e julho.