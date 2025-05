Real Madrid pede ao Liverpool a liberação de Alexander-Arnold para o Mundial

Clube merengue deseja contar com o atleta nos playoffs da competição, que acontece em junho, mas depende de um acordo com os Reds

O Real Madrid pretende contar com Alexander-Arnold no Mundial de Clubes da Fifa. Diante disso, de acordo com o jornal inglês “The Telegraph”, o clube merengue pediu ao Liverpool, atual equipe do jogador, uma liberação antecipada para que ele dispute o torneio a partir do próximo mês.

Dessa forma, a expectativa dos espanhóis é ter o atleta à disposição a partir dos playoffs, no dia 28 de junho, antes da data do fim do contrato. O lateral, inclusive, anunciou na última semana que deixará os Reds ao fim da temporada, depois de 20 anos de clube, e se entrasse em acordo teria que abrir mão do salário do último mês.