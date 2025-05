Racing-URU x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians joga sua vida na Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (15/5), contra o Racing-URU, às 19h, no estádio Central, em Montevidéu, pela quinta rodada da competição continental. O Timão soma apenas cinco pontos na competição e, uma derrota, misturado com uma vitória do América de Cali contra o Huracán, significaria a eliminação alvinegra do torneio. Já os uruguaios perderam todos os seus jogos até aqui e precisam de um verdadeiro milagre para chegar aos playoffs.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Como chega o Racing-URU

O Racing-URU chega para este confronto em situação complicada no grupo C da Sul-Americana, ocupando a última posição. Além disso, a equipe não somou pontos e acumula quatro derrotas, estando matematicamente eliminada da competição. Aliás, nestes confrontos foram dois gols marcados e 12 sofridos. Contudo, mesmo com a situação praticamente desenhada, o time busca encerrar sua participação com dignidade diante de sua torcida. O treinador Cristian Chambian não terá desfalques para o embate contra o Timão.

Como chega o Corinthians

Para esta partida, o técnico Dorival Júnior terá desfalques importantes. Afinal, Memphis Depay, que sofreu uma torção no tornozelo direito, Rodrigo Garro, em tratamento com a fisioterapia, e Gustavo Henrique, que se recupera da cirurgia para tratamento de uma hérnia inguinal, estão fora. Contudo, o treinador pode optar por uma equipe mista no Uruguai, poupando outros titulares como o centroavante Yuri Alberto e o lateral-direito Matheuzinho. O Timão tem cinco pontos ganhos na competição, está em terceiro lugar no Grupo C. Assim, precisa da vitória fora de casa para manter vivo o sonho de disputar o mata-mata da Copa Sul-Americana.

RACING-URU X CORINTHIANS

Copa Sul-Americana– 5ª rodada do Grupo C

Data e Horário: 15/5/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Centenário, Montevidéu (URU)

RACING-URU: Lautaro Amadé; Guillermo Cotugno, Gastón Bueno e Maximiliano Pinela; Agustín Pereira, Lucas Rodríguez, Juan Bosca e Martín Ferreira; Mateo Cáceres, Santiago Ramíez e Bautista Tomatis. Técnico: Cristian Chambian

CORINTHIANS: Hugo Souza; Léo Maná, André Ramalho, Félix Torres e Fabrizio Angileri (Matheus Bidu); Raniele (José Martínez), Maycon (Charles) André Carrillo e Igor Coronado; Talles Magno e Romero (Héctor Hernández). Técnico: Dorival Júnior

Árbitro: José Cabero (CHI)

Assistentes: Cristian Garay (CHI) e Francisco Gilabert (CHI)

VAR: Francisco Gilabert (CHI)