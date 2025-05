Palmeiras x Bolívar: onde assistir, escalações e arbitragem

O Palmeiras, já classificado, encara o Bolívar, nesta quinta-feira (15/5), às 19h, no Allianz Parque, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. Única equipe 100% na competição, o Verdão venceu suas quatro partidas até aqui e tenta manter a sequência para terminar com a melhor campanha geral. Já os bolivianos somam apenas três pontos e estão na lanterna da chave. Assim, uma derrota no Brasil significa a eliminação da equipe na competição continental.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Paramount+

Como chega o Palmeiras

Classificado e com a primeira colocação do Grupo G garantida, Abel Ferreira fará algumas alterações em relação à equipe que venceu o São Paulo, no último domingo, pelo Brasileirão. Tem sido comum Vanderlan iniciar jogando pela lateral esquerda na Libertadores. Assim, Piquerez deve ir para o banco de reservas. Além disso, Murilo pode voltar a ter oportunidade como titular. No meio de campo, Emiliano Martínez e Lucas Evangelista são favoritos a começar. O ataque deve ser liderado por Vitor Roque. No jogo passado, ele saiu do banco de reservas para fazer o gol da vitória do Palmeiras. Por fim, o zagueiro Micael e o atacante Bruno Rodrigues seguem no departamento médico.

Como chega o Bolívar

O Bolívar chega pressionado para o confronto contra o Palmeiras. Com apenas três pontos conquistados em quatro partidas, o clube boliviano ocupa a lanterna do Grupo G e corre sério risco de ser eliminado ainda nesta rodada. Assim, uma nova derrota no Allianz Parque pode sacramentar a despedida da equipe da Libertadores, dependendo dos demais resultados da chave. Além disso, um dos destaques da equipe pode ser desfalque no embate. Afinal, Fábio Gomes, atacante que marcou duas vezes contra o Verdão em La Paz, não aparece na lista de prováveis do time boliviano.

PALMEIRAS X BOLÍVAR

Libertadores – 5ª rodada do Grupo D

Data e Horário: 15/5/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gómez, Bruno Fuchs (Murilo) e Vanderlan; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Allan; Paulinho (Facundo Torres), Estêvão e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira

BOLÍVAR: Federico Lanzillota; Yomar Rocha, Jesus Sagredo, Jairo Quinteros e José Sagredo; Leonel Justiniano e Carlos Melgar; Ramiro Vaca, Jesus Senzano e Jhon Velásquez; Dorny Romero. Técnico: Flavio Robatto.

Árbitro: Maximiliano Ramírez (ARG)

Auxiliares: José Savorani (ARG) e Juan Mamani (ARG)

VAR: Germán Delfino (ARG)