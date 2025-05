Paiva e o argumento quase irrefutável para convencer a torcida do Botafogo

O futebol brinda o público com algumas ironias pontuais. Renato Paiva é ainda um nome que provoca arrepios em boa parte dos torcedores do Botafogo. No entanto, o técnico português tem um argumento convincente para mobilizar estes alvinegros desconfiados a lotar o Estádio Nilton Santos, nesta quarta-feira (14), às 21h30, contra o Estudiantes (ARG), pela quinta rodada do Grupo A desta edição da Copa Libertadores. Um recurso quase irrefutável. No recorte das seis primeiras partidas do atual treinador do Glorioso como local, nenhum outro técnico da era SAF alcançou os números de Paiva. Um bom presságio para acreditar que o Mais Tradicional estará mais perto das oitavas de final da competição internacional, com dois compromissos pela frente (a Universidad de Chile aguarda o Pincha na lista de espera).

O treinador soma, assim, cinco vitórias (Juventude, Carabobo, Fluminense, Capital e Internacional) e um empate (São Paulo). 16 gols marcados e apenas dois sofridos. Campeão brasileiro e da Libertadores em 2024, o antecessor Artur Jorge ficou para trás, algo que, aliás, motivou Paiva a levar os próprios resultados na esportiva ao ser abordado pela equipe de reportagem do Jogada10.