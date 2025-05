Novo indício intensifica rumores de novo término entre Gabigol e Rafaella

Após alguns meses da reconciliação, relacionamento de jogador e irmã de Neymar pode ter chegado ao fim novamente / Crédito: Jogada 10

O namoro de Gabigol, atacante do Cruzeiro, e Rafaella Santos, parece ter chegado ao fim novamente. Recentemente, o jogador arquivou todas as fotos com a irmã de Neymar do seu perfil no Instagram. Os dois haviam reatado o namoro no fim do ano passado. Essa atitude, portanto, levantou rumores de um possível término do casal. Aliás, recentemente em entrevista para o Cruzeiro, o atacante não citou o namoro ao contar sobre a sua rotina em Belo Horizonte.

Moro sozinho, tenho a Rosa, que cuida de mim em casa, minha cozinheira que cuida de mim lá em casa, faz a dietinha, toda certinha. Vários momentos meus amigos vêm para cá, os de Santos, os do Rio (de Janeiro). Meus pais passaram uma semana comigo, foram embora hoje de manhã. Eles moram em Santos. A gente mora um pouco mais afastado, em Nova Lima. Tem a hortinha do meu pai lá, que a gente come tudo da horta. Minha mãe ama um shopping. Gostou dos shoppings daqui. Isso tem refletido em campo, tenho tido mais calma. Tenho melhorado bastante, acho que também pela cidade", contou. Além disso, a ausência do jogador na festa de aniversário de Rafaella, em março, já havia levantado rumores de uma crise no relacionamento dos dois. No entanto, na época, ela comemorou os 29 anos em São Paulo – e o atacante já estava morando em Belo Horizonte. Gabigol e Rafaella: idas e vindas A relação entre Gabriel Barbosa e Rafaella Santos ficou marcada por inúmeras idas e vindas nos últimos nove anos. Os dois tiveram os primeiros contatos quando atacante ainda defendia o Santos, em 2015, mas só assumiram namoro em 2017 – após o fim do envolvimento da irmã de Neymar com Lucas Lima. Já no Flamengo, a segunda tentativa. Os dois reataram o namoro e se mantiveram juntos por boa parte da campanha dos títulos da Libertadores e do Brasileirão de 2019, mas já estavam separados na virada de ano para 2020.