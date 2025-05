Nascimento da primeira neta de Ronaldinho Gaúcho reúne familiares na Europa

Bem como ocorreu no anúncio da gravidez, o casal também divulgou o nome publicamente: Teresa. A escolha, inclusive, viralizou nas redes sociais — com ampla aprovação dos internautas.

O namoro de João e Giovanna engatou de vez quando o jogador, atualmente no Burnley, ainda atuava na Espanha. Conforme mencionado, o jovem de 20 anos segue os passos do pai no futebol e atua pela segunda divisão do campeonato inglês. Buscacio o acompanhou na mudança.

Vida do casal e trajetória de João Mendes

O elo com o Barcelona é quase hereditário, visto que João Mendes deu seus primeiros passos no futebol nas categorias de base do clube catalão. A passagem pela Espanha se encerrou em agosto de 2024, quando transferiu-se para o futebol inglês e reside lá desde então.

Ainda assim, o casal preferiu retornar a Barcelona para o nascimento da filha. “Teresa vai nascer no mesmo lugar onde meu pai se tornou ídolo. Isso tem um significado muito grande para todos nós”, completou João.

Primeira neta de Ronaldinho

A proximidade do nascimento mobilizou todos os lados das famílias. Mesmo com a ausência temporária de Giullia, todos os demais estão reunidos em clima de celebração. Ainda de acordo com o ‘Extra’, Ronaldinho tem se destacado entre os mais entusiasmados com chegada da primeira neta.