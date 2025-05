Nacional-URU x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Colorado encara jogo decisivo fora de casa que vale a sua sobrevivência na Libertadores e talvez até a liderança do Grupo F / Crédito: Jogada 10

O Internacional enfrenta o Nacional, do Uruguai, às 19h (de Brasília), no estádio Gran Parque Central, pela quinta rodada do Grupo F da Libertadores, nesta quinta-feira (15). A partida se caracteriza como decisiva pela sobrevivência das equipes na competição, por conta do equilíbrio que os concorrentes apresentam no grupo. O Colorado atualmente ocupa a terceira posição, com cinco pontos. Já o “Bolso” se encontra uma colocação abaixo, com um ponto a menos. Onde assistir A partida terá a transmissão da ESPN na TV fechada e do streaming da Disney +.

Após a derrota em casa para o Bahia pela fase de grupos da Libertadores, a equipe uruguaia conseguiu engatar uma recuperação na temporada. O revés marcou a estreia do novo treinador do Nacional, Pablo Peirano. A mudança surtiu rápido efeito, já que, na sequência, o time construiu uma invencibilidade de seis jogos, com cinco vitórias, sendo três delas de forma consecutiva nos últimos jogos, e um empate. Na Libertadores, especificamente, os uruguaios obtiveram um empate contra o Inter e venceram o Bahia, fora de casa. Os resultados permitiram a equipe a manter a esperança de garantir a vaga para as oitavas de final. Um novo triunfo é essencial para esse objetivo, pois dá a possibilidade de entrar na zona de classificação. O Nacional, aliás, não entrou em campo pelo Campeonato Uruguaio no último final de semana. Ou seja, estará descansado e poderá utilizar suas principais peças. Como chega o Internacional