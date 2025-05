Mushuc Runa: de ‘azarão’ a melhor campanha na Sul-Americana

Mesmo fora de casa, diante do Unión de Santa Fe, a equipe com origem imtimamente ligada a cultura indígena venceu por 1 a 0 e disparou na liderança, com 13 unidades. O gol da vitória do Mushuc saiu na reta final da primeira etapa graças ao tento de Elián Caicedo.

A história de maior impacto na fase de grupos da Sul-Americana, certamente, é a do Mushuc Runa. Uma das equipes com menor frequência e também de orçamento na competição continental, os equatorianos são os atuais ponteiros não apenas do Grupo E, mas na campanha geral.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com esse resultado, o Mushuc Runa se colocou em excelente situação pensando na briga por avançar diretamente para as oitavas de final da Sul-Americana. Isso porque o time pode obter esse direito nesta quarta-feira (14) caso o Palestino não vença o Cruzeiro, no Mineirão, às 21h30 (de Brasília).

Se o time do Chile bater o Cabuloso, já eliminado, o clube do Equador segue dependendo as próprias forças visando o avanço como ponteiro do grupo. Para isso, bastaria um empate contra o Palestino, fora de casa, no próximo dia 28 de maio.

Outros jogos pela quinta rodada na fase de grupos da Sul-Americana

Grêmio 1 x 1 Godoy Cruz

Nacional Potosí 3 x 0 Boston River

Puerto Cabello 0 x 1 Melgar

Lanús 1 x 0 Vasco

14/05