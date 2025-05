MP-RJ anuncia combate contra atos racistas em jogos da Libertadores e Sula

Mesmo caminho da Fifa

A campanha segue a mesma ideia da Fifa, que tem endurecido as punições em casos de racismo, com previsão de aplicação de multas altas e até derrota por WO. Ao longo do 74º Congresso da entidade, o Conselho aprovou por unanimidade a edição revisada do Código Disciplinar.

Isso se deu em virtude do aumento de casos. Um deles foi em março, quando o atacante Luighi, do Sub-20 do Palmeiras, foi vítima de ofensas racistas. Isso ocorreu na partida contra o Cerro Porteño, pela Libertadores Sub-20, no Paraguai.