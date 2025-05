Mano identifica principais carências e traça plano para promover ajustes no Grêmio

Treinador conclui que principais problemas do Imortal são as falhas defensivas, falta de tempo para treinar e ausência de confiança do elenco / Crédito: Jogada 10

O Grêmio avalia internamente que a equipe encontra dificuldades para engatar uma recuperação na temporada. Isso porque o Tricolor gaúcho até já apresentou uma evolução mesmo com o curto trabalho de Mano Menezes. Porém, esbarra na oscilação de desempenho e retorna à fase negativa. Com isso, identificou-se que os principais problemas são os excessivos erros defensivos. Além da falta de confiança de diversos jogadores e a ausência de tempo hábil para realização de treinos. O técnico Mano Menezes destacou publicamente que a fragilidade defensiva é um dos principais pontos fracos do Imortal. O profissional admitiu que esta é uma das principais carências na entrevista coletiva depois do empate com o Godoy Cruz, pela Sul-Americana. Ele entende que o time progrediu neste aspecto desde que ele assumiu o comando. Entretanto, o Grêmio ainda peca pela reincidência nos momentos em que precisa marcar de maneira mais adiantada.

Além disso, a sequência exaustiva de compromissos em um curto intervalo de tempo é também um empecilho. Afinal, Mano não tem condições de intensificar a correção de erros ou da implementação da sua metodologia em campo. Até mesmo com exemplificações práticas para facilitar a assimilação. O planejamento é tentar amenizar os erros na base da conversa e nas reuniões para demonstrar sua estratégia de jogo por meio da apresentação de vídeos. Neste cenário, para evitar perder atletas por desgastes musculares, o período sem jogos é marcado pela recuperação física dos jogadores. Além de trabalhos de pequena intensidade no curto período que antecede os compromissos. Plano do Grêmio para corrigir carências A ausência de treinamentos, os resultados negativos e performances aquém também contribuem pela dificuldade em recuperar a confiança dos atletas. Assim, o entendimento é que será necessário suportar e fazer as mudanças possíveis até a paralisação da temporada para a disputa do novo Mundial de Clubes. A partir disso, o treinador Mano Menezes contará com um mês livre, entre 12 de junho e 12 de julho, para corrigir essas principais carências. Caso haja sucesso neste processo, a expectativa no clube é que o treinador consiga promover uma evolução mais relevante no Grêmio pelo tempo desejado para treinar.