Léo Jaco e GB brilham, Vasco bate o Fortaleza e entra no g-8 do Brasileirão sub-20

Com o brilho dos atacantes Léo Jaco e GB, o Vasco fez um grande jogo e venceu o Fortaleza pela nona rodada do Brasileirão Sub-20, nesta quarta-feira (14), no Estádio Nivaldão, em Nova Iguaçu. Cada um marcou duas vezes na goleada por 4 a 2. O resultado colocou o Cruz-Maltino no G8, assumindo a sétima colocação, com 15 pontos, e sonhando com uma vaga na próxima fase. Já o Leão ocupa a terceira posição, com 17 pontos conquistados.

Aos 20 minutos do primeiro tempo, Léo Jaco abriu o placar após linda jogada de Avellar. Na sequência, em novo cruzamento, GB, de cabeça, ampliou. Depois, novamente Léo Jaco marcou e deixou o Vasco confortável no marcador ainda na primeira etapa. Nos acréscimos do primeiro tempo, Henrique descontou para o Fortaleza após jogada de Dimas.