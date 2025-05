Juventus divulga novo uniforme para 2025/26

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A nova camisa traz as tradicionais listras pretas e brancas, com detalhes em rosa no escudo do clube, no logo da Adidas, nas três listras da marca nos ombros e nas bordas da gola e das mangas.

A cor rosa faz referência aos primeiros uniformes da Juventus, que eram inteiramente dessa cor até 1901, antes da adoção das listras. Desde então, o rosa continua aparecendo em diferentes versões dos uniformes, tanto nos de casa quanto nos de jogos fora.