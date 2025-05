Juventude vence o Cruzeiro pelo Brasileiro Sub-20

Equipes se enfrentaram no Homero Soldatelli pela 10° rodada da competição; Marlon marcou o gol do jogo

O Juventude venceu o Cruzeiro por 1 a 0 na tarde desta quarta-feira (14), no Homero Soldatelli pela 10° rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O gol do jogo foi do Marlon.

Dessa forma, o Papo somou três pontos e chegou aos 19, assumindo a terceira colocação. Por outro lado, a Raposa não pontuou e permanece com 14 pontos.