Juventude anuncia a contratação do técnico Cláudio Tencati

Treinador, ex-Atlético-GO, chega à Caxias do Sul com a missão de tirar o Papo da zona de rebaixamento do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O Juventude anunciou, nesta terça-feira (13), a contratação do técnico Cláudio Tencati para o restante da temporada. Ele assina vínculo até o fim da temporada após se despedir do Atlético-GO. Tencati, de 51 anos, chega para substituir Fábio Matias, dispensado após a goleada de 5 a 0 para o Fortaleza no último sábado (10). Ao aceitar a proposta, a classificou como “irrecusável” ao se desligar do clube goiano, que disputa a Série B do Brasileiro.