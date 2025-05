Jornal expõe suposta pedida astronômica de Vini Jr. para renovar com Real Madrid

Atacante e clube espanhol negociam renovação do vínculo entre as partes desde o início deste ano; Atual contrato vai até 2027 / Crédito: Jogada 10

Vini Jr. e Real Madrid podem ter um empecilho para renovar o vínculo entre as partes. Uma suposta pedida astronômica do jogador pode fazer com que a negociação leve mais um tempo para ser concretizada. De acordo com o jornal “Marca”, o empresário do brasileiro propôs um salário anual de 30 milhões de euros líquidos. Esse valor, portanto, corresponde a cerca de R$ 188 milhões na cotação atual.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Assim, o novo valor significaria um aumento salarial de 76,5%, uma vez que Vini Jr. recebe 17 milhões de euros por ano, ou seja, cerca de R$ 107 milhões, desde a sua última renovação, em 2022. Aliás, o valor também supera o salário de Mbappé (cerca de 15 milhões de euros, aproximadamente, R$ 95 milhões). No entanto, ainda segundo o “Marca”, o clube espanhol viu a proposta como “inaceitável”. Vini Jr. tem contrato com o Real Madrid até 2027 e a renovação seria até 2030 – as partes começaram as negociações no início deste ano. Conforme o periódico, a diretoria do clube espanhol pretende manter o salário do brasileiro abaixo dos 20 milhões de euros por ano (cerca de R$ 125 milhões), e, no momento, as negociações estão pausadas. Vale ressaltar portanto que o salário de Vini Jr. é semelhante ao de Mbappé (sem contar o bônus de assinatura, que faz o valor do francês subir consideravelmente) e um pouco maior ao de Bellingham, que teve reajuste em 2024 após uma grande temporada.