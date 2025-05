Já classificado, Palmeiras pode dar chance a ‘caras novas’ na Libertadores

O Palmeiras vai encarar o Bolívar nesta quinta-feira (15), à 19h, no Allianz Parque, com a vida definida na Libertadores. Afinal, já classificado para as oitavas de final e com a primeira posição garantida, o técnico Abel Ferreira terá a chance de rodar o elenco e dar oportunidades para outros atletas antes da estreia no Super Mundial de Clubes.

O time terá mais seis jogos antes da principal competição da temporada. Com o foco de deixar o elenco o mais saudável possível para a competição nos Estados Unidos e se manter em alta nas outras três competições que disputa, o Palmeiras pode usar os confrontos em casa contra Bolívar e Sporting Cristal para dar espaço a quem tem atuado menos recentemente. Como os casos de jogadores importantes, como o zagueiro Murilo, os laterais Mayke e Marcos Rocha e os meias Maurício e Raphael Veiga. Afinal, eles acabaram passando pelo departamento médico neste início de temporada e agora tentam recuperar sua melhor condição física. Além disso, o Palmeiras também tenta dar mais ritmo de jogo para atletas pouco utilizados nesta temporada. Casos do goleiro Marcelo Lomba, o zagueiro Benedetti e os atacantes Luighi e Thalys, que perderam um pouco de espaço. Além de Bolívar e Sporting Cristal, o Palmeiras terá três confrontos diretos pelo topo da tabela do Brasileirão (Bragantino, Flamengo e Cruzeiro). Além disso, vai decidir sua vida contra o Ceará, pela Copa do Brasil. No jogo de ida, venceu por 1 a 0, noCastelão e tem a vantagem no confronto.