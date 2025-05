Gol no início do jogo pode ser trunfo do Flamengo contra LDU; veja desempenho

Rubro-Negro, que precisa de vitória pela Libertadores, está se tornando 'especialista" em banho de água fria nos adversários no início dos jogos / Crédito: Jogada 10

O Flamengo chega ao último dia de preparação para o jogo decisivo contra a LDU, na quinta-feira (15), às 21h30, no Maracanã, pela quinta rodada da Libertadores. A equipe rubro-negra precisa da vitória para seguir vivo na luta pela classificação para próxima fase. Em coletiva na última terça-feira (13), o lateral-esquerdo, Alex Sandro, destacou a importância do time balançar as redes logo no início de jogo. Isto, aliás, é uma dos pontos fatores do time, que vem se tornando especialista em “banho de água fria”. “É importante fazer o gol logo no início, mas sabemos que não é sempre que vai acontecer. Temos de ter paciência para, se não vier no início, acontecer até o final. O importante é que esse gol saia. Desde o primeiro minuto buscamos sempre entrar com uma boa energia para chegarmos o mais perto possível de fazer um gol. Nosso time é maduro e sabemos a hora certa de atacar. O mais importante é manter a estrutura e marcar bem para atacar melhor ainda”, destacou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Fazer um gol logo de início é uma das características do Flamengo ao longo do ano. Em 25 jogos com a equipe principal, o Rubro-Negro fez gol antes dos 15 minutos em sete partidas. Além disso, o resultado final também foi positivo. Foram seis vitórias, sendo duas goleadas, e apenas um empate. Isso é grande ação, pois desmonta qualquer estratégia do time adversário. Os gols do Flamengo logo no início do jogo: – 8′ – Arrascaeta – Bahia

– 10′ – Arrascaeta – Central Córdoba

– 5′ – Everton Cebolinha – Corinthians

– 13′ – Pulgar – Juventude

– 4′ – Arrascaeta – Grêmio

– 6′ – Wesley – Fluminense (Ida da final do Carioca)

– 12′ – Bruno Henrique – Botafogo (Supercopa do Brasil) Artilheiro do time na temporada, Arrascaeta é um dos “especialistas” em balançar as redes logo de início. O uruguaio marcou três gols na marca de 10 minutos. No último jogo, aliás, o camisa 10 garantiu a vitória sobre o Bahia ao marcar aos oito minutos de jogo. Antes disso, ele anotou contra o Central Córdoba aos 10 minutos e Grêmio logo aos quatro minutos do relógio.