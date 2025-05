Fluminense despacha a zebra Unión Española

Com gols de Keno e Samuel Xavier, Tricolor faz 2 a 0 , assume a ponta do Grupo F da Sul-Americana e elimina chilenos / Crédito: Jogada 10

Após um primeiro tempo em que foi mal, perdeu pênalti e levou a torcida a vaiar o time, o Fluminense foi eficaz na etapa final e venceu o Unión Española. Keno e Samuel Xavier definiram o 2 a 0 no Maracanã, nesta quarta-feira (15/5), pela 5ª rodada do Grupo F da Sul-Americana. O jogo teve público pequeno pela importância da partida. Afinal, apenas 15.929 compareceram. A vitória foi essencial para o Tricolor, que subiu provisoriamente para o 1º lugar do grupo, com dez pontos. Mas o Once Caldas, que tem nove, pode reassumir a ponta se vencer o San José (quatro pontos) nesta quinta-feira, em casa. O Unión, com dois pontos, está eliminado. Na última rodada, o Flu recebe o Once Caldas e decide se vai direto às oitavas ou se termina em 2º e joga uma repescagem contra um terceiro colocado da Libertadores.

Canobbio sai com seis minutos O Fluminense perdeu Canobbio logo aos seis minutos. Em um lançamento em profundidade, ele se chocou com o goleiro Tognascioli. Os dois caíram, mas o Tricolor levou a pior: o atacante saiu de campo seguindo o protocolo de concussão e, pelas imagens, foi possível observar um pequeno afundamento no lado esquerdo do rosto. Keno entrou em seu lugar. Fluminense perde pênalti. E tome vaia Durante o primeiro tempo, o Tricolor tentou fazer valer sua maior qualidade técnica. Apesar de quase sofrer um gol em chute de fora da área de Aránguiz — que obrigou Fábio a uma grande defesa — o time teve várias chances. Everaldo (duas vezes) e Keno desperdiçaram boas oportunidades. Aos 30, a melhor chance. Árias recebeu de Ganso na área e foi derrubado por um defensor adversário. O árbitro inicialmente mandou seguir, mas o VAR chamou para revisão. Além de confirmar o pênalti, o juiz expulsou o jogador chileno. Everaldo cobrou, mas o goleiro Tognascioli defendeu. No rebote, o atacante tentou novamente, e o goleiro fez outra defesa, à queima-roupa. Na terceira tentativa, Samuel Xavier finalizou, mas a zaga conseguiu afastar. O Tricolor seguiu pressionando, quase sempre com Samuel Xavier e Árias pela direita. No entanto, com Everaldo apagado, faltava finalização e efetividade nas conclusões a gol. E aos 42, Fuentes cobrou escanteio pela esquerda, Everaldo cabeceou e Tognascioli voltou fazer grande defesa. E assim, o Flu foi para o intervalo sob vaias.