Flamengo x LDU: onde assistir, escalações e arbitragem

Rubro-Negro precisa vencer os equatorianos no Maracanã para seguir com chances de classsificação para próxima fase da Libertadores / Crédito: Jogada 10

Flamengo e LDU fazem um dos importantes confrontos da quinta rodada da Libertadores nesta quinta-feira (15), às 21h30 (horário de Brasília). O Rubro-Negro Carioca joga pela permanência na competição e não poderá perder pontos diante do seu torcedor para manter as chances de classificação. Já a equipe equatoriana, líder do grupo C, confirma sua classificação em caso de vitória no Rio de Janeiro. A equipe comandada por Filipe Luís está na terceira posição, com cinco pontos. Do outro lado, o time de Pablo Sánchez ocupa a segunda posição, com oito pontos. Uma vitória acaba com o sonho rubro-negro. O Central Córdoba lidera com 11 pontos e está muito perto da classificação, enquanto Deportivo Táchira não venceu até o momento e já está eliminado.

Onde assistir A partida entre Flamengo e LDU, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, terá transmissão da ESPN e Disney+. Como chega o Flamengo A equipe rubro-negra chega sob pressão por um resultado positivo no Maracanã. O time de Filipe Luís precisa de uma vitória para seguir vivo na competição. Uma derrota elimina o Fla da competição e o coloca nos playoffs da Sul-Americana. Por outro lado, um empate deixa o clube vivo, mas uma vaga às oitavas é bem possível pois teria que torcer para LDU perder para o Central Córdoba, no Equador. Além disso, teria que vencer o Deportivo Táchira. Com relação ao time, o técnico Filipe Luís não terá três jogadores à disposição: Pulgar, Allan e Gonzalo Plata. Todos estão com problemas físicos. O equatoriano, aliás, só deve voltar a jogar no Mundial de Clubes. Desta maneira, a principal dúvida é no setor de meio-campo. O treinador deve utilizar Evertton Araújo ou pode utilizar Gerson mais recuado. Além disso, pode improvisar Léo Ortiz. O zagueiro já atuou com Tite, mas já declarou que prefere ficar na zaga. De la Cruz, assim, vai assumir a vaga de Allan. Por fim, a expectativa é que o Maracanã tenha cerca de 65 mil torcedores para o duelo decisivo. Ou seja, os rubro-negros vão comparecer em peso no 'Templo Sagrado'.

Como chega a LDU Do outro lado, a LDU chega para tentar pelo menos o empate com o Flamengo, no Maracanã. A equipe sabe da dificuldade, mas pode pegar como inspiração a vitória do Central Córdoba sobre os brasileiros. Com relação à escalação, o técnico Pablo Sánchez não tem muitos problemas. O zagueiro Ricardo Adé, com uma lesão muscular, tem status de dúvida para este compromisso em terras cariocas. No mais, o treinador tem seu elenco completo à disposição. “O Flamengo sempre pressiona, sempre. Mas, por outro lado, espaços aparecerão. Se fizermos coisas melhores e tivermos melhor desempenho em nossas tarefas, claramente teremos uma chance. Muita responsabilidade com tudo o que envolve enfrentar um time como o Flamengo e com a obrigação que ele tem, de conseguir um bom resultado e não correr o risco de ser eliminado”, disse o técnico da LDU. Por esta declaração do treinador, a La U vai ao jogo buscar os contra-ataques para matar o jogo. Uma vitória simples classifica os equatorianos e elimina os cariocas. Assim, há grande expectativa para o duelo.