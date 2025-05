Filho de CR7 mobiliza legião de olheiros em estreia por Portugal

Além de Manchester United, Bayern de Munique e Inter de Milão, mais cinco clubes teriam enviado olheiros. São eles: Borussia Dortmund, RB Leipzig e Hoffenheim, da Alemanha; Juventus, da Itália; e RB Salzburg, da Áustria. Contudo, atualmente o filho do astro defende a base do Al-Nassr, da Arábia Saudita, onde o pai joga. Portanto, tirá-lo de lá não seria uma missão tão fácil.

Cristiano Ronaldo Júnior já defendeu o Manchester United entre 2021 e 2022. Na época, o pai jogava no clube inglês. Assim, recebeu chances na base. Mas ainda era muito novo. Vale lembrar que Cristiano Ronaldo também defendeu a Juventus, uma das equipes que enviou olheiros para observar o jovem em sua estreia na seleção portuguesa.

Primeira chance como titular em Portugal

Cristianinho recebeu a primeira chance como titular nesta quarta-feira (14). O jovem, no entanto, passou em branco no empate por 1 a 1 com a Grécia, pela segunda rodada do Torneio Internacional Vlatko Markovic, na Croácia. O jornal português “A Bola” destacou o “nervosismo e ineficácia” do filho de Cristiano Ronaldo.

“Ao contrário da tranquilidade e habilidade demonstrada pelo atacante adversário Fola Esch, Cristianinho pautou-se pelo nervosismo e ineficácia com bola. O filho de Cristiano Ronaldo foi substituído aos 59 minutos”, disse.

