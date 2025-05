Ferroviária x Avaí: onde assistir, escalações e arbitragem

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Onde assistir

O jogo terá transmissão da RedeTV (TV aberta), ESPN 4 (TV fechada), Disney+ (serviço de streaming) e pelo canal Desimpedidos (YouTube).

Como chega a Ferroviária

A Ferroviária busca se firmar na competição. Vivendo um momento de oscilação, a Ferrinha vem de uma sequência de derrota, vitória e empate. Assim, o time paulista aposta na força dentro da Fonte Luminosa para conquistar mais três pontos e tentar se estabilizar na primeira metade da classificação. Atualmente ocupam o 11º lugar, com 10 pontos.

Como chega o Avaí

O Avaí promete brigar pelo acesso para a primeira divisão do futebol nacional. Em terceiro lugar com 12 pontos, o time catarinense busca se reabilitar após dois tropeços consecutivos. Assim, busca a vitória para encostar no líder Goiás, que disparou com 16 pontos. Contudo, terão que superar a ausência do atacante Alef Manga, que está suspenso.

FERROVIÁRIA X AVAÍ

Série B do Brasileirão – 7ª rodada

Data e horário: 15/05/2025, às 21h35 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

FERROVIÁRIA: Júnior; Rodrigues, Medina, Maycon, Eric; Albano, Netinho, Ricardinho, Juninho; Carlão e Lopes. Técnico: Vinicius Bergantin

AVAÍ: Bohn; Vinícius, Costa, Brock, Mário Sérgio; Vitor. Ricardo, JP, M. Gabriel; Cléber e Hygor. Técnico: Jair Ventura

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ) e Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)