Espanyol x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

O campeão do Campeonato Espanhol 2024/25 pode ser definido nesta quinta-feira (15). No clássico catalão, o Barcelona visita o Espanyol às 16h30 (de Brasília), no RCE Stadium e pode conquistar o título em caso vitória nesta 36ª rodada de LaLiga. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Atacante do Barcelona passa por cirurgia de emergência e vira desfalque no fim da temporada Como chega o Espanyol O Espanyol vive uma péssima fase e luta contra o rebaixamento no Campeonato Espanhol. O time não vence há quatro rodadas e vem de três vitórias seguidas. Além disso, a vantagem para o Leagnés, que abre o Z-3 com 34 pontos, é de cinco pontos. Para o jogo desta quinta-feira (15), o técnico Manolo González não poderá contar com Oliván, lesionado. Como chega o Barcelona Por outro lado, o Barcelona viu o Real Madrid vencer o Mallorca de virada, no último minuto, e adiar a festa catalã. No entanto, o Barça precisa de somente uma vitória nesta quinta-feira para confirmar o título nacional. Além disso, o time vem de uma vitória por 4 a 3 no 'El Clásico' contra o Real Madrid e tem quatro pontos de vantagem para o rival.

Contudo, o Barça terá uma baixa de última hora para o jogo contra o Espanyol. Isto porque o atacante Ferrán Torres precisou ser operado devido a uma apendicite, na noite desta quarta-feira (14), véspera da partida. Dessa maneira, o técnico Hansi Flick pode ter que escalar o centroavante polonês, que ainda não está 100% fisicamente, ou improvisar com Dani Olmo no ataque. Por fim, Hansi Flick segue com alguns problemas no elenco. Koundé, Pablo Torre, Dani Rodríguez e Marc Bernal, lesionados, além de Iñígo Martínez, suspenso, estão fora do clássico catalão.