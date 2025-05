Desempenho em casa é trunfo do Botafogo na Libertadores

Atual campeão, o Botafogo está em situação delicada na Libertadores. Com risco de eliminação, o Alvinegro enfrenta o Estudiantes, da Argentina, nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos. Aliás, o desempenho dentro de casa é um dos trunfos dos campeões para seguir sonhando com o bicampeonato continental.

Nos últimos dez jogos com mando de campo na Libertadores, o Botafogo venceu sete, empatou dois e perdeu apenas um. Aliás, a derrota aconteceu na campanha do título no ano passado, diante do Junior Barranquilla, da Colômbia. Desde então, venceu cinco e empatou uma — 0 a 0 com o São Paulo, nas quartas de final.

Já na história da Libertadores, o Botafogo venceu 23 de 32 jogos como mandante. Além disso, empatou quatro e perdeu cinco. Ao todo, fez 63 gols e sofreu apenas 27. Portanto, sofre menos de um gol por partida e faz quase dois. O desempenho, inclusive, é forte muito antes do clube adotar o gramado sintético no estádio. Em 2017, por exemplo, venceu cinco de sete duelos, além de empatar e perder um.

Vai ter festa

Em clima de decisão, a torcida do Botafogo promete uma grande festa para apoiar o time contra o Estudiantes. Assim, os torcedores vão fazer a “rua de fogo” com sinalizadores na recepção da delegação no Nilton Santos. Além disso, o “Movimento Ninguém Ama Como A Gente” prepara um mosaico em colaboração com duas torcidas organizadas do Alvinegro.

Situação do Botafogo na Libertadores

Em terceiro lugar com seis pontos, o Botafogo não pode tropeçar para seguir com chances de classificação. Em caso de derrota, o Alvinegro será eliminado ainda na fase de grupos. A vitória da Universidad de Chile sobre o Carabobo, da Venezuela, aumentou a pressão. Assim, os chilenos torcem por uma derrota do Fogão pela classificação antecipada.