Cuiabá marca no fim, sai da zona do rebaixamento, e tira o Santos do G8 do Brasileirão Sub-20

Peixe vencia até os acréscimos do segundo tempo, quando levou gol de empate do Dourado. Equipes voltam a jogar na próxima quarta-feira

O Santos perdeu a chance de entrar no G8 do Campeonato Brasileiro Sub-20 ao levar um gol nos acréscimos e ficar no empate em 2 a 2 com o Cuiabá, no CT Manoel Dresch, nesta quarta-feira (14), pela décima rodada da competição. O gol premiou o Dourado, que criou inúmeras chances, principalmente na etapa inicial. David e Guilherme Mansano marcaram para os anfitriões, com Matheus Xavier e Lucas Meirelles deixando tudo igual para o Peixe.

Com o resultado fora de casa, o Santos está na décima colocação, agora com 14 pontos. O Cuiabá, por sua vez, deixa a zona do rebaixamento e sobe para 16ª posição, com nove.