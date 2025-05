Conselho do Corinthians marca data para retomar votação do impeachment de Augusto Melo

Conselheiros do clube irão se reunir no dia 26 de maio para decidir possível afastamento de presidente do Timão

O Conselho Deliberativo do Corinthians vai retomar a sessão de votação do impeachment do presidente Augusto Melo no dia 26 de maio. Após a suspensão da última sessão, no dia 20 de janeiro, os membros do órgão receberam a convocação do presidente Romeu Tuma Júnior nesta terça-feira (14).

A votação do começo do ano acabou sendo suspensa por falta de tempo hábil para concluir o processo. A admissibilidade do impeachment chegou a ser aprovada por uma margem apertada, 126 a 114, mas o afastamento de Melo não chegou a ser votado.