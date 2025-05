Ceni projeta decisão contra o Inter e mantém confiança na classificação do Bahia

O Bahia perdeu por 1 a 0 para o Atlético Nacional nesta quarta-feira (14), em Medellín, e adiou a chance de garantir vaga nas oitavas da Libertadores. Com o resultado, caiu para a segunda posição do Grupo F, com sete pontos, e decidirá a classificação na última rodada contra o Internacional.

Após a partida, o técnico Rogério Ceni analisou o desempenho da equipe e projetou o confronto decisivo que se aproxima. O comandante destacou o tamanho da partida, mas garantiu que a equipe seguirá jogando de forma competitiva.