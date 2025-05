 Betinho Marques – Sem-vergonha e sem juízo, mas sem levar para o coração

Torcedor do Galo é oito ou oitenta, é tripolar, é o símbolo mais insólito do clube e que move tudo

Atônito, assim ficou Gustavo Villani ao ver o poder da Massa do Galo em transformar o ar e o ambiente de jogo na virada do Alvinegro por 3 a 2 contra o Fluminense no último fim de semana, na Arena MRV. Todo mundo carijó, “sem-vergonhamente”, sempre sofreu, mas sempre voltou. Sem estresse, sem levar para o coração, Hulk.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Assim é o tamanho do amor e do poder do atleticano. Ele é oito ou oitenta, é tripolar, é o símbolo mais insólito do CAM e que move tudo. Se o sucesso não for compensado com suor, não há quem tenha razão. Rubens, de “peladeiro”, se tornou o craque da semana com potencial de Europa — e assim sempre será. Por isso, o meio-campista reage tão loucamente bem à tamanha insanidade de ser Galo: porque ele entende o chão onde pisa e conhece o sofrimento do seu vizinho na segunda-feira após um revés.

O Atlético não tem cheiro de gente engomadinha, que fala irritantemente sem mudar de tom de voz numa derrota, adotando o equilíbrio como postura. O Atlético é de quem cheira vitória e exala a raiva da derrota, é de quem participa do bom e do ruim, engasga a voz, chora e sorri. E será assim sempre que o ecossistema “Galo” existir. O Atlético é sensorial, é para quem vive as nuances de ser humano passando por todo o alfabeto do viver. O Atlético não é para bonecos de cera penteados. O Galo é Doido e dos sem-vergonhas.

Todo atleticano é sem-vergonha porque o atleticano sempre volta. Na verdade, outro dia, num grupo de WhatsApp, o Galo Tripolar, o amigo Felipe Azevedo foi extremamente feliz ao dizer que o problema do Atlético nunca foi ou será o grito dos barulhentos. A preocupação de quem dirige o clube deve se dar ao eventual silêncio desse povo.

“A diretoria deveria ter medo do silêncio, e não de questionar os barulhos.”